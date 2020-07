Cercetatorul roman Adrian Restian a explicat ce ar urma in perioada urmatoare in Romania in privința pandemiei de coronavirus și a estimat cand s-ar putea sfarși aceasta. Specialistul a susținut ca pandemia de coronavirus s-ar putea sfarși in Romania mai devreme decat se așteapta majortiatea oamenilor. Cand am putea scapa de pandemie Profesorul doctor Adrian […]