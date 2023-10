Un cerb a intrat în curtea unei şcoli din Râşnov. Pădurarii au tranchilizat animalul și l-au eliberat în fondul forestier Daca pana acum, in Rașnov ajungeau vulpi sau urși, joi, 19 octombrie, pe strazile din oraș a aparut un cerb. Acesta ajuns pana in curtea Școlii Gimnaziale nr. 3, care la distanța apreciabila de zona impadurita, relateaza Buna Ziua Brașov și Brașov.net. Elevii erau la ore.La scurt timp dupa ce animalul a intrat in curtea școlii, au intervenit padurarii Ocolului Silvic Rașnov.Au tranchilizat animalul și l-au dus in cel mai indepartat punct al fondului forestier, unde a fost eliberat in mediul natural.Conform martorilor, cerbul nu a fost agresiv și nici nu parea speriat, nici macar de cei care il… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

