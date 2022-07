Stiri pe aceeasi tema

Un centru de cercetare nucleara din Ucraina a fost avariat de un bombardament rusesc, a anunțat Inspectoratul de Stat pentru Reglementare Nucleara, anunța mediafax.

Primul centru Blue Dot din Capitala s-a deschis pe Calea Plevnei, in sprijinul refugiatilor din Ucraina, potrivit unui comunicat al UNICEF, transmis, miercuri, AGERPRES.

Rusia si China au inaugurat vineri un nou pod transfrontalier in Orientul Indepartat, despre care spera ca va stimula si mai mult comertul intre cele doua tari, in timp ce Moscova se confrunta cu sanctiunile occidentale impuse pentru actiunile sale in Ucraina, transmite Reuters.

Organizatia 'Reporteri Fara Frontiere' (RSF) a deschis un al doilea ''centru pentru libertatea presei'' in Ucraina, la Kiev, la doua luni dupa primul, deschis la Liov, a anuntat miercuri ONG-ul, care a furnizat deja ''440 de veste antiglont'' jurnalistilor care acopera mediatic invazia militara rusa,

Japonia ofera un sprijin esential pentru persoanele stramutate din cauza invaziei din Ucraina, asigurand transportul aerian pentru a aduce articolele de prima necesitate ale UNHCR in Romania si in Polonia, de unde vor fi transportate mai departe in Ucraina, se arata intr-un comunicat al ambasadei

Persoanele care fug din Ucraina sunt tot mai vulnerabile in fata traficantilor de fiinte umane, in contextul razboiului devastator, releva un nou raport publicat marti, care face apel la inregistrarea victimelor, in special a minorilor neinsotiti, informeaza AFP.

Armata rusa a inceput sa foloseasca in mod activ rachete și lovituri aeriene in regiunea Zaporojie, in special in orașele Huliaipole și Orikhiv și, de asemenea, desfașoara atacuri de artilerie, a spus vineri colonelul Forțelor Armate ale Ucrainei, Ivan Ariefiev, citat de pravda.com.ua.

Ministrul Muncii Marius Budai spune ca, dupa doi ani in care ziua de 1 mai a fost umbrita de restricțiile impuse de pandemie, in acest an sarbatoarea este marcata de efectele razboiului din Ucraina.