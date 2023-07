Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai mari neregului descoperite in urma controalelor efectuate la instituțiile pentru persoane vulnerabile din județul Iași au fost semnalate la Centrul de zi „Ion Holban” din municipiu, potrivit prefectului Bogdan Cojocaru. Instituția este destinata copiilor cu nevoi speciale și a ramas fara licența…

- NEREGULI… Autoritațile vasluiene au transmis, dupa lupte seculare și la solicitarea insistenta a ziarului Vremea Noua, rezultatele controalelor efectuate in 22 de centre de stat sau particulare, cu domeniul de activitate in asistența pentru copii, persoane varstnice și persoane cu dizabilitați din județul…

- Echipele de control trimise de prefectul de Timiș Mihai Ritivoiu in centrele de batrani, de bolnavi și de copii au decis, in primele doua zile, inchiderea temporara a trei unitați. Cel inchis inca de luni, al Fundației Timișoara ’89, de pe strada Martir Gogu Opre, s-ar putea redeschide inca de joi,…

- Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala a controlat luni 446 de servicii sociale, patru dintre acestea fiind inchise, in timp ce in cazul a 22 activitatea a fost suspendata, conform datelor remise AGERPRES.Astfel, in judetul Constanta au fost inchise doua camine de batrani Sfintii Constantin…

- Un prim centru inchis in Timis, ca urmare a controalelor demarcate. Este vorba de Centrul de gazduire temporara a persoanelor adulte fara adapost din Timisoara, str. Martir Gogu Opre 24 (zona Freidorf), administrat de Fundatia Timisoara “89. Principalele constatari: produse alimentare expirate, lipsa…

- Prefectul de Timiș, Mihai Ritivoiu, a anunțat ca astazi au fost efectuate mai multe controale la centre rezidențiale destinate persoanelor varstnice, persoanelor adulte cu dizabilitați si cele destinate copiilor, iar Centrul de gazduire temporara a persoanelor adulte fara adapost de pe strada Martir…

- Un camion care transporta lipici s-a rasturnat, joi seara, pe DN 15, in localitatea Petelea, județul Mureș. Șoferul nu a avut nevoie de ingrijiri medicale.Potrivit ISU Mureș, un echipaj de descarcerare și un echipaj de stingere din cadrul Detașamentului Reghin intervin pe DN 15, in localitatea Petelea,…

- Ieri s-a incheiat perioada de contestatii si s-au afisat rezultatele finale ale programului „Orasul in miscare” pentru anul 2023. Nu mai putin de 22 de entitati sportive timisorene publice si private au fost declarate eligibile la cate o bucatica din cei 2,5 milioane de lei pusi la dispozitie din bugetul…