Un centrul cultural si unul de agrement vor fi realizate pana in anul 2023 in municipiul Targu Secuiesc, investitiile, in valoare totala de peste 30 de milioane de lei, urmand sa fie cofinantate de Uniunea Europeana, mentioneaza conducerea Primariei, intr-o postare pe internet. Potrivit sursei citate, primarul municipiului, Bokor Tibor, a semnat la finele lunii