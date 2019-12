Stiri pe aceeasi tema

- Tabloul „Retrato de una mujer de blanco” pictat in 1929 de artista mexicana Frida Kahlo a obtinut miercuri cel mai mare pret de 5,8 milioane de dolari la o licitatie de arta latino-americana organizata de casa Christie's, relateaza EFE.

- Un tablou infatisand Tamisa la Londra, realizat de pictorul impresionist Claude Monet, a fost vandut pentru suma de 27,6 milioane de dolari la licitatie la New York, a anuntat miercuri casa Sotheby's, preluata de dpa, citat de agerpres.ro.

- Celebrul costum din piele neagra purtat de actrița Olivia Newton-John in scena finala a musicalului de succes „Grease” (1978) a fost vandut pentru 405.700 de dolari, dublul sumei la care fusese estimat, la o licitație organizata de casa Julien’s Auctions din Los Angeles, sambata, potrivit agenției Reuters.…

- Faimosul cardigan din lana verde purtat de Kurt Cobain in timpul concertului ''MTV Unplugged'', sustinut de trupa Nirvana in 1993, a fost adjudecat sambata pentru suma de 334.000 de dolari in timpul unei licitatii desfasurate la New York, informeaza duminica AFP. Vanzatorul,…