- Pana la amiaza, Inspectoratul General al Politiei a inregistrat 57 de incalcari ale legislatiei electorale. La un briefing de presa, seful-adjunct al Inspectoratului General al Politiei Marin Maxian, a declarat ca politia documenteaza patru cazuri de presupusa mituire electorala, sase cazuri de fotografiere…

- Cozi imense la sectia de votare din localitatea Varnita, raionul Anenii Noi. Zeci de oameni au venit dis-de-dimineata la urne pentru a-si exercita dreptul la vot. Zona este patrulata de politisti care asigura ordinea publica. Deocamdata, procesul de votare decurge fara incidente.

- Comisia Electorala Centrala a solicitat Guvernului bani in plus pentru deschiderea celor 150 de sectii de votare de peste hotare. Despre acest lucru a anuntat presedintele CEC, Dorin Cimil. Deocamdata, institutia nu a primit un raspuns oficial de la autoritați.

- Operațiunea „MAC-2021”, demarata de Inspectoratul General al Poliției, in perioada 01 iunie - 31 august, este in plina desfașurare. Avand drept scop depistarea plantațiilor de canepa, oamenii legii au depistat in jur de 300 de plante pe lotul unui barbat cu varsta de 54 de ani.

- PodcasturiCate secții de vot din strainatate am putea avea la alegerile parlamentare-Ce spune CEC Președintele CEC spune ca subiectul cu privire la numarul de secții de votare peste hotare va fi discutat saptamana aceasta in cadrul unui grup de lucru, iar cifra de 192 de secții a fost enunțata de…

- CHIȘINAU, 1 iunie – Sputnik. Ofițerii CNA, impreuna cu procurorii și polițiștii efectueaza percheziții la Inspectoratul Național de Investigații. Informația a fost confirmata de ofițerul de presa al CNA, Angela Starinschi, pentru Sputnik Moldova. "Confirmam ca este o acțiune comuna a CNA, a procurorilor…

- Inspectoratul General al Poliției de Frontiera și JTI Romania au reinnoit astazi Protocolul de Cooperare in vederea prevenirii și combaterii traficului ilegal cu țigarete. Cooperarea dintre cele doua institutii este una de lunga durata, primul protocol fiind semnat in anul 2013, in baza caruia partile…