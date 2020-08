Un cântăreț va fi spânzurat pentru o melodie - Casa sa a fost incendiată de mulțime Un cantareț din Nigeria a fost condamnat la moarte prin spanzurare pentru blasfemie impotriva profetului Mohamed, scrie BBC citat de Digi24.ro. Tanarul de 22 de ani, a distribuit pe WhatsApp o inregistrare video in care aparea cantand o melodie peiorativa la adresa profetului. Dupa ce melodia a aparut in spațiul public, casa cantarețului de gospel islamic a fost incendiata de protestatarii furioși care au cerut autoritaților sa ia masuri impotriva sa. In prezent, Yahaya Sharif-Aminu, care nu a negat acuzațiile, se afla in detenție. Citește și: O profesoara ii ia apararea lui… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

