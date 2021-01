Stiri pe aceeasi tema

- Artiștii Tavi Colen (53 de ani) și Alin Oprea (49 de ani) au dat naștere impreuna celebrei trupe Talisman. Dupa 15 ani de la destramarea proiectului, Tavi Colen vorbește despre conflictul cu Alin. „M-au acuzat ziariștii ca ne-am certat [din cauza] fostei lui soții. Eu am inchiriat casa cu Alin. Cand…

- Cantecul „Last Christmas”, lansat de grupului Wham! in urma cu 36 de ani, s-a situat pentru prima data in fruntea topului britanic al single-urilor, scrie news.ro . Piesa a fost accesata online de 9,2 milioane de ori in ultima saptamana, luand locul cantecului „Don’t Stop Me Eating” a lui LadBaby. Lansata…

- Trei romani au fost observați zilele trecute in Marea Britanie, plimband un porc taiat. Barbații au respectat tradițiile din țara natala și au omorat animalul, dupa care l-au plimbat pe strazile din Londra. Imaginile au fost facute publice atat pe Tik Tok cat și pe Facebook. Barbati sunt vazuți scoțand porcul…

- Adrian Marinescu, medic infecționist la Institutul ”Matei Balș” din București, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre noua tulpina de COVID-19, considerata de mai mulți experți ca fiind mai contagioasa și cu risc de a provoca o noua criza medicala. Romania și mai multe state membre ale…

- Italia, Belgia și Olanda blocheaza zborurile dinspre și catre Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord , iar Germania și Franța se pregatesc sa faca același lucru, din cauza temerilor legate de noua tulpina COVID-19 din sud-estul Angliei, relateaza Agerpres.''Ca guvern, avem datoria sa protejam…

- Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția 1 Poliție efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de „harțuirea”. In fapt, la data de 15 decembrie 2020, in jurul orei 19.20, polițiștii au fost sesizați de catre o femeie din municipiul Brașov, cu…

- Cartea de identitate va mai putea fi folosita doar pana la data 30 septembrie 2021 ca document in calatorie in Regatul Unit de catre cetatenii romani care intentioneaza sa vina in aceasta tara pentru a se intalni cu cei dragi, prieteni sau membri de familie sau in scop turistic, aminteste Ambasada…

- Reprezentanții legali ai Pensiunii Pedro, unde s-a izolat de COVID-19 bloggerița de turism Oana Silviana Craciun, ajunsa la Cluj de la Londra (zona din care este obligatorie carantina), au prezentat care este versiunea celor intamplate. Craciun a acuzat in cateva postari pe Facebook ca nu avea caldura…