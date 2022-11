Un cadou făcut Chinei: Mercedes taie prețurile mașinilor electrice cu până la 33.000 de dolari! Mercedes-Benz Group AG a redus prețurile la doua modele de mașini electrice in China cu pana la 33.000 de dolari, in condițiile in care concurența acerba de pe cea mai mare piața de vehicule din lume are un impact asupra vanzarilor. Producatorul german a anunțat intr-un comunicat pe site-ul sau, marți seara, ca reduce prețurile […] The post Un cadou facut Chinei: Mercedes taie prețurile mașinilor electrice cu pana la 33.000 de dolari! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

