Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de 12 ani a fost gasit de politistii din Dolj la volanul unei masini, el fiind urmarit un kilometru deoarece nu a vrut sa opreasca la semnal. Baiatul luase masina parintilor, fara ca ei sa stie. Inspectoratul de Politie Judetean Dolj a transmis, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca politisti…

- Un minor din Amarastii de Jos este cercetat pentru conducerea unui vehicul fara permis de conducere și furt in scop de folosința. Polițiști din cadrul Secției nr.12 Rurala Daneți au efectuat, ieri, semnal regulamentar de oprire unui autoturism ce circula pe raza satului Ocolna, din comuna Amaraștii…

- Ieri, 29 septembrie 2022, in jurul orei 18.00, politistii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au depistat un tanar de 18 ani, din Daia Romana, in timp ce conducea, pe raza comunei Daia Romana, un moped neinmatriculat și fara sa posede permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Fața de tanar,…

- La data de 16 septembrie 2022, in jurul orei 18,30, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au depistat un barbat de 53 de ani, din comuna Arieșeni, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Arieșeni, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- Un barbat in varsta de 28 de ani a fost retinut de politistii, find acuzat ca si-a ucis parintii, trupurile acestora fiind gasite in stare de putrefactie, in propria locuinta, dupa ce o vecina a anuntat autoritatile. Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj a transmis, miercuri, printr-un comunicat…

- Inspectoratul de Politie Judetean Brasov anunta ca a demarat o ancheta dupa ce pe internet au aparut imagini care ar fi fost filmate in Brasov si in care se vede un copil aflat la volanul unui autoturism, pe locul din dreapta aflandu-se un barbat. In imaginile postate online si care au fost realizate…

- Un barbat din judetul Dolj si fiul sau au sesizat politistii despre faptul ca au fost agresati de alti trei barbati. In urma altercatiei, toate cele cinci persoane implicate au ajuns la spital pentru ingrijiri medicale. Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj a transmis, marti, ca politistii Sectiei…

- Miercuri, 3 august, la ora 22.45, polițiștii Secției 7 Suciu de Sus, in timp ce efectuau controlul și supravegherea traficului rutier pe D.J. 171A, in Suciu de Sus, au efectuat semnal regulamentar de oprire unui moped, care circula dinspre Suciu de Sus inspre Groșii Țibleșului, moment in care conducatorul…