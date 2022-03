Un bucureştean şi-a amenajat în locuinţă o cultură de canabis Procurorii DIICOT au gasit in casa unui barbat din Capitala o cultura de canabis, avand o instalatie improvizata de iluminat, incalzire, filtrare aer, irigare si fertilizare. Potrivit unui comunicat al DIICOT, barbatul a fost retinut joi pentru 24 de ore, pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc, in stare de recidiva. Masura a fost dispusa dupa ce, la aceeasi data, a fost efectuata o perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti, in urma careia au fost descoperite si ridicate un numar total de 16 de plante de canabis si cantitatea de aproximativ 6,5 kilograme de canabis. De… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

