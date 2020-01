Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane din Bucuresti au descoperit, luni, 13 ianuarie, sute de monede vechi, ce dateaza din perioada 1500-1600 d. Ch. Potrivit specialistilor, acestea sunt de origine spaniola, romaneasca, poloneza si turca.

- In aceasta dimineata, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, insotiti de un criminalist si de 2 arheologi de la Post-ul Tezaur descoperit la Sabiești (Racari) de catre cautatorii de comori. 980 de monede au fost scoase din pamant apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Peste 100 de percheziții in București și 25 de județe au avut loc miercuri dimineața la persoane si institutii banuite ca au facut achiziții fictive in valoare de 2 milioane de euro. Achizițiile s-au facut de la firme care nu au personal angajat, administrate de aceleași persoane fizice. Printre…

- Treisprezece monede din aur au fost ridicate de politistii din Calarasi in urma unei actiuni pentru combaterea infractiunilor comise in dauna patrimoniului cultural national. Pe 20 decembrie, politistii au descins la 13 adrese pe raza judetelor Calarasi, Ilfov si a municipiul Bucuresti, la locuintele…

- Polițiștii din Alba cauta o fata de 11 ani, care joi a plecat de la școala și nu a mai ajuns acasa. Familia a sesizat poliția in cursul nopții de joi spre vineri, iar in acțiunile de cautare au fost implicați 30 de polițiști și jandarmi, potrivit Mediafax.Potrivit IPJ Alba, in noaptea de joi…

- In urma a 42 de percheziții efectuate astazi de polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Buzau, au fost ridicate produse susceptibile a avea efecte psihoactive, instrumente utilizate la portionarea și cantarirea drogurilor, bani si arme. La data…

- Un numar de 146 de sesizari privind evenimente electorale au fost inregistrate de la deschiderea sectiilor de votare, insa peste 70 dintre ele nu s-au confirmat, a anuntat duminica purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog. Cele mai multe sesizari de incidente…