- Forțele rusești ar putea organiza "acțiuni provocatoare" in regiunea Transnistria din statul separatist al Republicii Moldova, pentru a acuza Ucraina de agresiune impotriva unui stat vecin, scrie BBC.

- RAZBOI in Ucraina, ziua 36: Forțele ruse au inceput sa se retraga din Cernobil. Armata ucraineana se pregatește de noi lupte in estul țarii RAZBOI in Ucraina, ziua 36: Forțele ruse au inceput sa se retraga din Cernobil. Armata ucraineana se pregatește de noi lupte in estul țarii Forțele ruse au inceput…

- In cea mai recenta actualizare, Statul Major General al Forțelor Armate din Ucraina afirma ca forțele ruse continua sa lanseze raiduri cu rachete asupra cartierelor rezidențiale din intreaga țara, concentrandu-se pe vizarea compartimentelor de depozitare

- Ucraina este un teatru de razboi unde lupta diferite nationalitati. Cecenii presedintelui Ramzan Kadirov sunt de partea rusilor si lupta la Mariupol, insa sunt si ceceni de partea ucrainenilor, care apara Kievul in asa-numitul Batalion Seik Mansour.

- Fortele ucrainene au reocupat orase si pozitii defensive la periferia estica a Kievului, a declarat vineri Ministerul britanic al Apararii in ultima sa actualizare a informatiilor, citata de CNN.

- Forțele ruse par sa fi inaintat ceva mai mult spre Kiev in tentativa de a incercui capitala ucraineana. Aeroportul Antonov este bombardat luni dimineața, a raportat presa ucraineana. Aeroportul Antonov, importanta baza aeriana militara Antonov, cunoscut și sub numele de Hostomel, este cel mai important…

- Armata rusa a lansat bombardamente, in aceasta noapte, asupra unor obiective din Kiev si de la periferia capitalei Ucrainei. De cealalta parte, armata ucraineana a dat o lovitura devastatoare fortelor armate ruse

- Forțele ucrainene au reușit sa recucereasca aeroportul militar de la Hostomel, a anunțat un consilier al administrației prezidențiale din Ucraina, relateaza Reuters, citata de Hotnews . Ministrul Afacerilor Interne ar fi zis și el ca aeroportul, aflat in apropierea Kievului, este din nou sub controlul…