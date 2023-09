Stiri pe aceeasi tema

- Barbat din Dorohoi, care amenința un batran cu un bolovan, imobilizat de jandarmi Ieri dupa-amiaza, in jurul orei 13.00, pe strada Spiru Haret din municipiul Dorohoi, un subofițer jandarm a observat cum un barbat in varsta de aproximativ 40 de ani amenința cu o piatra de mari dimensiuni un alt barbat,…

- Jandarmii argeseni au intervenit, miercuri seara, in comuna Dragoslavele, pentru eliberarea unui urs care ramasese blocat intr-un gard. „Apelul a venit de la gestionarul fondului de vanatoare din cadrul Fundatiei Conservation Carpathia, cu care Jandarmeria Arges colaboreaza, iar in urma acestuia s-a…

- Un barbat din Neamt, gelos nevoie mare, i-a dat foc femeii care-l ingrijea, turnand peste ea un lichid inflamabil. Sentinta aplicata de judecatori este definitiva, fiind cu executare in penitenciar. Condamnarea a fost decisa zilele trecute la Curtea de Apel Bacau, dupa ce Constantin Bobric, in varsta…

- Un copil in varsta de 12 ani si un adult de 39 de ani s-au inecat duminica in raul Trotus, in comuna bacauana Caiuti. Pompierii intervin in satul Floresti, comuna Caiuti, in urma unui apel care anunta faptul ca doua persoane sunt posibil inecate in raul Trotus”, preciza initial ISU Bacau. La locul indicat,…

- Politistii din Roman au efectuat doua perchezitii domiciliare la o femeie acuzata ca a inselat un barbat caruia i-a vandut medicamente in valoare de 60.000 de euro. „Cu ocazia cercetarilor efectuate de politisti s-a stabilit faptul ca, in perioada 2021-2023, o femeie in varsta de 44 ani, din Gadinti, i-ar…

- NEATENȚIE… Un barbat in varsta de 73 de ani, din localitatea Telejna, comuna Zapodeni, a fost gasit in stare grava de un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanța (SJA) Vaslui, dupa ce, se pare, acesta ar fi inghițit o substanța toxica. Salvatorii i-au acordat primul ajutor, insa starea pacientului…

- O casa de locuit de pe stradela Caprelor din Iasi a fost cuprinsa luni seara de flacari. La fata locului s-au deplasat echipaje de pompieri si o ambulanta. La sosirea echipelor de interventie incendiul se manifesta generalizat. In urma sinistrului casa de aproximativ 80 de metri patrați a ars in intregime.…

- Un barbat de 56 de ani, din comuna Putna, județul Suceava, a murit strivit de propriul cal, in timp ce participa la filmarea unui videoclip muzical. Gheorghe C., cunoscut crescator de cai din zona, a fost cooptat sa participe la filmarile pentru un videoclip care au avut loc sambata, 1 iulie. Se pare…