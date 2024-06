Șeful AUR, George Simion, a mers joi, 20 iunie, la Parchetul General. A declarat in fața presei ca a venit la aceasta instituție pentru a solicita clarificari și pentru a-și cere inapoi telefonul, in care spune ca are „date importante”. Mai mult, Simion a susținut ca „are informații” ca il vor „ridica si alte structuri” […] The post VIDEO. George Simion, la Parchet: Am informatii ca ma vor ridica si alte structuri, de exemplu DNA/Am venit pentru a-mi cere telefonul inapoi first appeared on Ziarul National .