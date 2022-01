Stiri pe aceeasi tema

- Un blogger musulman din Uzbekistan critic la adresa autoritatilor a fost condamnat la sapte ani si jumatate de inchisoare pentru o postare pe Facebook, transmite joi AFP, citandu-l pe avocatul bloggerului. Fazilhodja Arifhodjaev a fost gasit vinovat miercuri de un tribunal din Taskent de "producerea,…

- Un barbat din Galați a fost condamnat la un an de inchisoare cu executare, pentru ca, in urma cu trei ani, a omorat cainele unui vecin. Decizia Curții de Apel Galați este definitiva și a fost anunțata pe 17 ianuarie, la trei ani de la producerea incidentului, transmite Agerpres. Cainele a fost ucis…

- Președintele de onoare al PSRM, Igor Dodon spune ca „nu a semnat niciuni contract” pe timpul cand era ministru al Economiei și nu a prejudiciat bugetul țarii. Potrivit lui, invinuirea in dosarul „Energocom” a fost un „show inainte de Anul Nou”. Declarațiile au fost facute in cadrul emisiunii Puterea…

- Marele maestru uzbek Nodirbek Abdusattorov, de numai 17 ani, l-a detronat de titlul mondial pe campionul norvegian Magnus Carlsen, la Campionatul Mondial de sah rapid de la Varsovia (Polonia), dupa ce l-a invins in finala pe rusul Ian Nepomniaci, care in urma cu 18 zile pierdea si finala de sah clasic…

- Liderul Clanului Sportivilor, Mircea Emil Baluș, zis Mircea Nebunu, a fost prin in Italia, la sfarșitul saptamanii trecute, conform unor surse ale Puterea.ro. In prezent sunt in desfașurare procedurile de extradare. Mircea Emil Baluș a fugit din țara pentru a scapa de inchisoare, la mijlocul lunii noiembrie…

- Un barbat din Navodari a fost condamnat la inchisoare cu suspendare dupa ce s-a descoperit ca s-a casatorit cu trei femei. Judecatoria Constanța a decis și anularea a doua dintre certificatele de casatorie. Cornel Craciun a fost condamnat in 2019 la șase luni de inchisoare cu suspendare pentru bigamie.…