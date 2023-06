Stiri pe aceeasi tema

- Un ciobanesc german al armatei ucrainene, care a fost la un pas de moarte dupa un atac cu rachete, se antreneaza acum cu poliția din Budapesta și va folosit in campanii cu mesajul ca și animalele, și oamenii, pot face lucruri extraordinare, chiar daca au o dizabilitate.

- Garda de Mediu Iași a verificat alunecarile de teren din satul Breazu, comuna Rediu. Primarul Ciprian Grosu nu vrea sa declare nimic despre acest subiect, in condițiile in care craterele au ajuns și la 2-3 metri adancime. Vecinii il acuza pe afaceristul Catalin Leonte care a adus pamant fara sa consolideze…

- Astazi vremea va fi in general instabila. Din a doua parte a zilei incep innorarile accentuate in vestul, sudul și centrul țarii. Vor fi averse ce vor avea și aspect torențial, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului și vijelii. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor…

- Trei barbați care se aflau intr-o mașina au fost impușcați mortal in orașul Marsilia din sudul Franței, care a cunoscut, recent, o creștere a violenței legate de droguri, transmite BBC. Cinci persoane se aflau in vehicul și tocmai ieșisera dintr-un club de noapte cand s-a tras asupra lor cu kalașnikovuri,…

- Proprietara unui fost conac boieresc de pe raza comunei Barcanești și in care a funcționat caminul cultural al localitații a donat o jumatate din imobil autoritaților locale. Procedurile privind donarea celeilalte parți ale cladirii vor incepe in vara acestui an, cand celalalt proprietar al casei va…

- O femeie din Dej a fost internata la Spitalul de Psihiatrie, dupa ce si-a terorizat vecinii de bloc. Ea a aruncat cu mai multe obiecte, inclusiv cutite, de la ultimul etaj al imobilului in care locuia. Locuitorii unui bloc din Dej au trecut prin clipe de groaza, dupa ce o femeie a inceput sa arunce…

- In data de 24.03.2023, ca urmare a solicitarii mai multor verificari din partea Primariei Municipiului Pitești, polițiștii locali cu atribuții de control privind disciplina in construcții și afișajul stradal au identificat un investitor ce a efectuat lucrari de construcții, in zona de protecție a unui…

- Moscova se arata deranjata de livrarea armelor cu uraniu saracit pentru forțele armate ucrainene, astfel ca presedintele Dumei de Stat (camera inferioara a parlamentului rus), Viaceslav Volodin, a amenințat Europa. „Un razboi pana la ultimul ucrainean ar putea deveni un razboi pana la ultimul european”,…