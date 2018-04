Un bebeluș din China s-a născut la patru ani de la moartea părinților Un bebeluș din China care a fost adus pe lume de o mama surogat, s-a nascut la patru ani dupa ce parinții sai biologici au murit intr-un accident de mașina. Potrivit BBC News , cuplul iși inghețase cațiva embrioni viabili și voia sa aiba un copil prin fertilizarea in vitro. Dupa accidentul fatal din 2013, parinții celor doi soți au dus o adevarata batalie legala pentru a li se permite sa utilizeze embrionii și au reușit in cele din urma sa caștige dreptul in instanța. Citește și: O viitoare mamica arata ce inseamna sa fii supusa procesului de fertilizare in vitro In decembrie 2017, o mama surogat… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un bebelus s-a nascut in China la patru ani dupa decesul parintilor lui, bunicii reusind sa recupereze un embrion, implantat, ulterior, la o mama purtatoare, scrie presa locala. Copilul, care a primit...

- Copilul unui cuplu din China, care a murit cu patru ani in urma, s-a nascut cu ajutorul unei mame surogate, noteaza The Guardian. Shen Jie și Liu Xi erau casatoriți de doi ani cand au decis...

- Cazul fara precedent a avut loc in China. Un copil a fost nascut de o mama surogat la patru ani dupa ce parinții lui au murit intr-un accident de mașina, scrie libertatea.ro.In anul 2013, un cuplu a murit intr-un accident de mașina.

- "Domnule procuror, eu, ca mama, cu sufletul greu de durere, simt ca fetita mea nu a fost ucisa pentru jaf, ci din dorinta de a-i curma cariera artistica ce ameninta probabil pozitiile altor vedete de muzica usoara... Pentru noi, parintii ei, pentru toti cei care au indragit-o, pentru opinia publica,…

- Clipe de panica, astazi, intr-un cartier din Constanta, dupa ce un copil a fost pe punctul de a cadea de la etajul patru al blocului in care locuieste. Baiatul de doar sapte ani s-a urcat pe pervazul balconului, iar un trecator care l-a vazut a sunat la 112. In scurt timp pompierii au ajuns la fata…

- Cazul unei copile de 11 ani din Spania, care a nascut, a șocat pe toata lumea. Mai grav este ca tatal copilului are 14 ani și este fratele ei. Fetița a ajuns la spital cu dureri foarte mari de stomac, iar medicii i-au spus ca, de fapt, nu sufera de nicio afecțiune, ci este insarcinata. …

- Un barbat a fost filmat in timp ce iși arunca copilul nou-nascut la tomberon din orașul chinez Xuanwei. Bebelușul a fost salvat de o femeie in varsta care l-a dus la spital unde i s-a oferit ingrijire medicala, scrie The Mirror. Tatal nemilos a fost surprins de camerele de supraveghere in timp ce lasa…

- O femeie care fusese internata la Spitalul Judetean de Urgenta din Slobozia a nascut acasa un copil prematur, dupa ce a fugit din unitatea medicala. Tanara, in varsta de 29 de ani, a ajuns acum la Spitalul Matei Bals din Capitala, deoarece a fost diagnosticata cu rujeola.