Un bebeluș de 8 luni a murit, după ce casa în care se afla a luat foc Un bebeluș de 8 luni a murit, sambata dimineața, in localitatea Cogealac, județul Constanța, dupa ce casa in care se afla a luat foc, transmite Mediafax. Pompierii constanțeni au fost solicitați sambata dimineața, sa intervina la un incendiu care se manifesta la o casa din localitatea Cogealac. Conform reprezentanților ISU Constanța, la sosirea pompierilor la fața locului, incendiul se manifesta violent, cu flacara, in doua camere ale locuinței. Citește și: Copilul de 3 ani, cazut aseara in scara blocului, alaturi de bunic, a murit Un bebeluș de opt luni, care se afla… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

