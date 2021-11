Stiri pe aceeasi tema

- Ce se intampla daca amesteci bicarbonat cu pasta de dinți? Un roman a facut acest truc și ulterior a frecat mașina cu soluția aceasta. Șoferul a fost uimit de ce s-a intamplat la scurt timp cu caroseria autovehiculului. Truc pentru mașina: freaca suprafața cu pasta de dinți și bicarbonat de sodiu Bicarbonatul…

- Dennis Politic de la Port Vale, 21 ani, singurul roman care joaca in mod constant in primele 4 ligi engleze, a facut un meci excelent contra tinerilor lui Liverpool in FA Trophy (5-0) Acum cațiva ani o mare speranța a fotbalului autohton, jucator la juniorii lui Manchester United, apoi Bolton Wanderers,…

- Scandal de proporții intr-un bar din Italia, acolo unde un roman a fost impușcat, chiar de catre patronul localului. Cadrele medicale ajunse la fața locului au reușit sa salveze viața barbatului in varsta de 38 de ani. Oamenii legii fac cercetari pentru a da de urma celui care a comis fapta.

- Un ofiter din cadrul unei unitati militare a MAI din judetul Galati a fost arestat preventiv dupa ce, pe fondul geloziei, a provocat un incendiu care a distrus noua masini aflate in parcarea unui bloc din municipiul Galati, a transmis, miercuri, Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Iasi.…

- Ion Stelica Mihai, cunoscut sub numele de Leo de la Strehaia, a fost condamnat, miercuri, la doi ani și jumatate de inchisoare cu executare, se arata in minuta Curții de Apel București, potrivit G4Media. Condamnarea a fost data intr-un dosar de evaziune fiscala. „In temeiul art.396 alin.2 din Codul…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Stanca au stopat doua mijloace de transport, care figurau in bazele de date ca fiind radiate. Incidentul a avut loc in seara de 23 septembrie.

- Zece ani de inchisoare pentru droguri este o pedeapsa pe care o va executa un infractor roman. Durata exacta a pedepsei pe care a decis-o instanța este de zece ani și zece luni. Sentința a fost decisa de Tribunalul Giurgiu. Dupa pronunțarea sentinței, infractorul a incercat sa se sustraga executarii…