- Noi informații despre ororile la care au fost supuse cele doua surori de 10 și 12 ani, rapite și violate. Agresorul este recidivist, dar parinții fetelor nu știau acest lucru, iar individul a reușit sa le caștige increderea. La audieri, barbatul a recunoscut ororile.

- Tragedie cu semne de intrebare si acuzatii grave. O fata de 15 ani din Focsani a murit dupa ce medicii i-au pus trei diagnostice in patru zile. Familia e hotarata sa depuna plangere la politie si la Colegiul Medicilor pentru a afla de ce a murit copilul lor si, mai ales, daca putea fi salvat, […] Articolul…

- Teroarea declansata de Rusia tine copiii ucrainenilor in subsoluri. Raman deschise doar scolile si gradinitele cu adaposturi antiaeriene. Profesorii au obligatia de a evacua copiii in loc sigur, imediat ce se da alarma.

- Accident de munca șocant la Galați. Un angajat al firmei de salubritate, aflata in subordinea primariei, a murit, dupa ce a fost lovit de mașina de gunoi, condusa de colegul sau. A fost deschis un dosar penal. Imagini și informații cu puternic impact emoțional!

- A fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpa in rem, dupa accidentul șocant, petrecut duminica in Defileul Jiului: un barbat a murit lovit de o bucata de stanca desprinsa de pe versant.

- Cel putin 23 de persoane au fost ucise si 28 ranite intr-un atac cu racheta comis de fortele ruse si care a lovit un convoi cu ucraineni care fugeau din orașul Zaporojie. ATENȚIE! URMEAZA IMAGINI CU PUTERNIC IMPACT EMOȚIONAL.

- Polițiștii din Gaești, Dambovița, au fost sesizati, miercuri, prin 112, de un barbat ca un copil in varsta de 4 ani este inecat in piscina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Cand realitatea e sub nasul tau, dar o ignori, ajungi uneori sa vezi crudul adevar pe retelele sociale. In doar patru zile, un cont de Tik Tok a adunat 21 de mii de urmaritori si peste 200 de mii de aprecieri.