Un bebeluş a murit după ce a căzut dintr-o mașină care s-a răsturnat Un bebeluș de numai 6 luni a murit, duminica, dupa ce mașina in care se afla s-a rasturnat pe DN 13A, in localitatea Chibed, din județul Mureș, chiar in apropierea peretelui unei case. Alte trei persoane au fost ranite și transportate la UPU Targu Mureș. Bebelușul se afla in brațele mamei, cand șoferul, in varsta de 20 de ani, a pierdut controlul mașinii, a ieșit de pe carosabil și s-a rasturnat. In urma impactului, cel mic a cazut din mașina, iar medicii sosiți la fața locului au incercat in zadar sa-l resusciteze. Celelalte trei victime, doi barbați de 18, respectiv 20 de ani și o fata de 16… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un bebeluș de numai 6 luni a murit, duminica, dupa ce mașina in care se afla s-a rasturnat pe DN 13A, in localitatea Chibed, din județul Mureș, chiar in apropierea peretelui unei case. Alte trei persoane au fost ranite și transportate la UPU Targu Mureș.

- Un bebeluș de 6 luni a murit, dupa ce mașina in care se afla s-a rasturnat pe DN 13A, in localitatea Chibed, județul Mureș. Alte trei persoane au fost ranite și au fost transportate la UPU Targu...

- In urma impactului, caruta s-a rasturnat intr-un canal, iar masina a fost distrusa complet. Un barbat de 32 de ani, pasager in mașina, precum și caruțașul, un barbat de 53 de ani, au murit.Șoferul, in varsta de 32 de ani, și un alt pasager din autoturism, au fost duși la spital cu rani grave.Polițiștii…

- Tragedie in SUA. Sapte copii si doi soferi adulti au murit intr-o coliziune frontala violenta pe o portiune rurala de autostrada din comitatul Fresno (statul California) in seara primei zile din an, a anuntat California Highway Patrol (patrula autostrazilor, CHP), transmite duminica DPA. Politistii…

- Un alt accident de circulație s-a produs in timp ce polițiștii baimareni efectuat cercetarile la fața locului in cazul tragediei in care doi pietoni și-au pierdut viața. Din fericire a fost o tamponare ușoara care nu a impiedicat desfașurarea traficului rutier și nu s-au inregistrat victime, eveniment…

- Scene din filmele de acțiune au avut loc, joi, pe raza orașului Flamanzi județul Iași. Șoferul unei mașini a fost impușcat dupa ce a incercat sa intre cu autovehiculul in echipajele de poliție. Șoferul mașinii nu a oprit la semnalele polițiștilor moment in care au fost declanșate cateva focuri de arme.…

- V.S. Un barbat in varsta de 41 de ani și-a pierdut viața, ieri dimineața, dupa ce s-a rasturnat cu mașina, pe un drum din satul Meri, comuna Draganești. Pompierii militari au asigurat zona, unde au fost mobilizate un echipaj de stingere, unul de descarcerare și unul de prim ajutor. Potrivit IPJ Prahova,…

- „La data de 9 decembrie, ora 21.15, pe strada Independenței, din Șimleu Silvaniei, un șimleuan de 20 de ani, in timp ce conducea autoturismul pe direcția Pusta-Șimleu Silvaniei a acroșat o fetița de 6 ani, din Șimleu Silvaniei, care s-ar fi angajat in traversarea strazii fara sa se asigure”, a transmis…