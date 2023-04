Stiri pe aceeasi tema

- Un nou-nascut a fost gasit, joi, intr-un sac, in parcarea unui magazin din Ramnicu Valcea, dupa ce un barbat a sesizat Politia ca intr-o toaleta este sange pe podea si pe pereti. Bebelusul avea semne vitale si a fost transportat la spital. Politistii au gasit-o pe mama acestuia si fac cercetari.”La…

- La data de 27 aprilie a.c., un barbat a sesizat Poliția municipiului Ramnicu Valcea cu privire la faptul ca, intr-un grup sanitar dintr-un spațiu comercial din municipiu, este o cantitate insemnata de sange, atat pe podea, cat și pe pereți. Polițiștii care s-au deplasat la fața locului au stabilit ca…

- Un barbat de 34 de ani, din Filipeni, a fost reținut de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor pentru ca a lovit intenționat un caine, in timp ce se plimba pe o strada din comuna. La data de 22 aprilie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacau – Biroul pentru Protecția…

- Un barbat a murit injunghiat la sacrificarea unui miel, la o stana din comuna doljeana Bratovoești. Polițiștii din Coșoveni, județul Dolj, au fost sesizați, sambata, ca la o stana din comuna Bratovoești un barbat a fost ranit in timpul sacrificarii unui miel. Practic, un barbat de 49 de ani din localitatea…

- Un barbat, din comuna Barsanești, a fost reținut de polițiștii din cadrul IPJ Bacau, Biroul pentru Protecția Animalelor, fiind banuit de uciderea cu intenție a unui caine. La data de 31 martie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacau – Biroul pentru Protecția Animalelor au fost…

- Tragedie incredibila in Romania: Un barbat și un bebeluș de un an, gasiți spanzurați intr-un apartament din Alba Iulia Tragedie la Alba Iulia. Un barbat și fiul fostei lui partenere, in varsta de un an, au fost gasiți spanzurați intr-un apartament. Polițiștii ancheteaza o posibila crima, urmata de o…

- Ieri, 12 martie , in jurul orei 20.00, polițiștii Secției 2 Bogdan Voda au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca pe D.J. 186 D, s-a produs un accident rutier. In urma deplasarii la fața locului și din primele verificari efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca un autoturism, condus de un barbat…

- Un barbat din satul Horpaz, comuna Miroslava a abandonat mai mulți saci plini cu deșeuri neconforme provenite din renovarea locuinței, langa containerele de la punctul de colectare de pe strada Stadionului din sat Lunca Cetațuii.Cu ajutorul camerelor de supraveghere montate in zona, a fost identificata…