- Alcoolul a facut o noua victima in Dambovița! Un barbat din Petrești, in varsta de 49 de ani, s-a accident de unul singur dupa ce a cazut de pe bicicleta. In timp ce se deplasa cu bicicleta pe drumul comunal 112, din satul Bumbuia, comuna Gura Foii, barbatul s-ar fi dezechilibrat și a cazut pe partea…

- Ziua de duminica, 3 septembrie, a fost una cu ghinion pentru un biciclist de 75 de ani! In timp ce se deplasa cu bicicleta pe DN 1A, pe raza localitații Butimanu, barbatul de fel din București, beat crița, a cazut de pe bicicleta și s-a accidentat destul de serios. In urma evenimentului rutier, biciclistul…

- Un barbat din Comișani s-a accidentat de unul singur dupa ce a cazut de pe bicicleta, pe raza localitații. In urma verificarilor, polițiștii au descoperit ca biciclistul era rupt de beat. Fiind testat cu aparatul etilotest, barbatul a prezentat o alcoolemie cu o valoare de 1,09 mg/l alcool pur in aerul…

- Potrivit sursei citate, ceata si vantul puternic cu rafale de pana la 100 de kilometri pe ora au ingreunat operatiunea de salvare, relateaza DPA preluat de Agerpres.Un elicopter a lasat mai intai salvatorii sub stratul de ceata, iar acestia au urcat apoi pana la victima. Barbatul era insa atat de grav…

- Ziua de marți, 11 iulie, nu va fi uitata prea curand de un adolescent de 18 ani, din Targoviște. Acesta a ajuns de urgența la spital dupa ce s-a ranit, cazand de pe bicicleta. Mai mult de atat, tanarul biciclist s-a urcat beat pe bicicleta. Dupa ce a fost testat de polițiști, acesta a prezentat o alcoolemie…

- Un dambovițean de 48 de ani este cercetat de polițiști pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce, beat, a cazut de pe bicicleta și s-a ranit. Fiind testat cu aparatul etilotest, barbatul a prezentat o alcoolemie cu o valoare de 1,46 mg/l alcool pur in aerul expirat. Accidentul a avut loc, sambata…

- Un barbat din satul Teiș, comuna Șotanga, in varsta de 57 de ani, a fost reținut de polițiști dupa ce și-a amenințat și atacat tatal cu un briceag. Scandalul dintre cei doi a avut in momentul cand fiul sau a incalcat ordinul de protecție impus de autoritați. Cel in cauza este banuit ca, in zilele de…

