- Un barbat in virsta de 80 de ani, din Marea Britanie, a ciștigat peste 100.000 de lire sterline la Loto EuroMillions dupa ce și-a uitat ochelarii acasa și nu a putut sa-și aleaga numerele favorite. Denis Fawsitt ar fi jucat in mod normal zilele de naștere ale familiei pentru biletul sau saptaminal,…

- Medicii de la la Spitalul "Sfantul Spiridon" din Iasi nu i-au putut replanta barbatului transferat la spitalul din Roman degetul amputat intr-un accident de munca si care a fost uitat de o asistenta de pe ambulanta, scrie Agerpres.ro. Purtatorul de cuvant al Spitalului Sf Spiridon din Iasi,…

- Cei din Marea Britanie vor primi gratuit, saptamanal, cate doua teste rapide Covid-19, ca parte a extinderii programului de testare al guvernului britanic, scrie BBC. Programul initiat de guvern va incepe vineri, 9 aprilie. Kiturile, care pot da rezultate in aproximativ 30 de minute, vor fi disponibile…

- Meghan Markle, ducesa de Sussex a caștigat procesul impotriva publicației britanice Mail on Sunday care a publicat in 2019 mai multe fragmente dintr-o scrisoare privata adresata tatalui ei, scrie CNN. Ducesa solicita despagubiri pentru presupusa utilizare abuziva a informațiilor private și incalcarea…

- Adriana Pistol, directorul in Institutul Național de Sanatate Publica, a declarat, marți, intr-o conferința de presa, ca „este clar din punct de vedere epidemiologic” ca toți cei din focarul de la școala 28 din București sunt infectați cu tulpina britanica a coronavirus. Un numar 16 persoane au fost…

- A caștigat 60 de milioane de dolari la loterie, dupa ce a folosit numerele pe care soțul ei le-a visat in urma cu 20 de ani. Este vorba de o femeie din Canada, in varsta de 57 de ani, care a jucat aceleasi cifre in ultimele doua decenii și, in cele din urma, a dat lovitura.