- INCREDIBIL Cel cu piciorul sfașiat la ZOO, a vrut sa-și incerce puterile cu un tigru bengalez! Barbatul, de 41 de ani, din Barlad a fost atacat de tigru dupa ce a provocat animalul in repetate randuri. Barladeanul era baut bine, spun cei care lucreaza la ZOO, menționand ca omul tocmai venise din Barlad!…

- DE NECREZUT… Un barbat de 41 de ani din Barlad a fost atacat de tigru de la Gradina Zoologica, dupa ce a provocat animalul in repetate randuri. Barladeanul era baut bine, spun cei de la Ambulanța, care au ajuns urgent la ZOO dupa ce bețivanul inconștient și-a bagat piciorul printre gratiile cuștii.…

- ULTIMA ORA… O ambulanța a fost solicitata, in urma cu puțin timp, la Negrești, acolo unde o persoana a cazut de la etajul al 3-lea al unui imobil. La fața locului s-a deplasat o ambulanța de terapie intensiva. Medicii au gasit victima in stare de inconștiența și au inceput manevrele de resuscitare.…

- TRAGIC… Un hușean, aflat in vacanța cu familia intr-una din zonele turistice ale județului Suceava, a decedat in așteptarea Ambulanței! Omului i s-a facut rau in timp ce se afla la volanul autoturismului sau și, dupa ce a oprit intr-o parcare de pe drumul dintre Sadova și Campulung Moldovenesc, a cerut…

- INSPIRAT… Scene demne de cascadorii rasului, la Judecatoria Vaslui, la sfarșitul saptamanii trecute. Obligat sa se prezinte in fața instanței de judecata dupa ce soția sa a cerut un ordin de protecție, un barbat a venit atat de beat incat nu a reușit sa articuleze doua cuvinte. Președintele de judecata…

- NEATENȚIE… Un barbat in varsta de 73 de ani, din localitatea Telejna, comuna Zapodeni, a fost gasit in stare grava de un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanța (SJA) Vaslui, dupa ce, se pare, acesta ar fi inghițit o substanța toxica. Salvatorii i-au acordat primul ajutor, insa starea pacientului…

- UPS!… Polițiștii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albița au depistat și reținut un barbat cu cetațenie din Republica Moldova, cautat de autoritațile germane pentru frauda și criminalitate cibernetica. Pe 4 iulie a.c., in Punctul de Trecere a Frontierei Albița, s-a prezentat pentru efectuarea…