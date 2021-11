Stiri pe aceeasi tema

- Srikesh Kumar, in varsta de 45 de ani, a fost transportat de urgenta la o clinica privata dupa ce a fost lovit de o motocicleta in localitatea Moradabad, situata la est de New Delhi.La momentul la care a fost adus la clinica, barbatul a fost declarat decedat de un medic si a fost transportat, vineri,…

- Un barbat declarat decedat in urma unui accident rutier in India a fost gasit in viata, dar in stare critica, dupa o noapte petrecuta in camera frigorifica a unui spital, relateaza duminica AFP care citeaza un reprezentant al unitatii medicale. Srikesh Kumar, in varsta de 45 de ani, a fost transportat…

- „Nu pot sa neg ca nu sunt și in alte țari, dar nu intr-un numar atat de mare, exclus așa ceva. Din zona in care vin eu, medicul are un statut, este respectat, indiferent ca sunt medici mai bine sau mai slab pregatiți. Nu se pune problema de a fi amenințat medicul, de a fi injurat, de a fi umilit. Traim…

- Un numar de 103,4 milioane de indieni nu s-au prezentat la a doua doza de vaccin anti-COVID, potrivit datelor oficiale, informeaza The Guardian . Absenteismul provoaca ingrijorare in randul autoritatilor, care se tem de un nou val, desi ratele de infectare sunt scazute. Bhavna Dewan, o angajata in domeniul…

- Jivunben Rabari pretinde ca are 70 de ani, dar a spus ca nu deține niciun act de identitate pentru a-și dovedi varsta. Femeia și soțul ei provin dintr-un satul Mora din Gujurat, India.Aceasta este acum una dintre cele mai varstnice mame din lume care dau naștere primului copil, recordul fiind deținut…

- De mai bine de o saptamana, copii din unele districte ale statului Uttar Pradesh, din nordul Indiei, se trezesc cu febra mare și foarte tranpsirați. Mulți dintre ei s-au plans de dureri articulare, dureri de cap, deshidratare și greața. In unele cazuri, au fost semnalate erupții cutanate pe picioare…

- De mai bine de o saptamana, copii din unele districte ale statului Uttar Pradesh, din nordul Indiei, se trezesc cu febra mare și scaldați in transpirație. Mulți dintre ei s-au plans de dureri articulare, dureri de cap, deshidratare și greața. In unele cazuri, au fost semnalate erupții cutanate pe picioare…

- Mai mulți copii din unele districte din statul Uttar Pradesh, din nordul Indiei, se trezesc cu febra mare și transpirație excesiva, potrivit BBC .Printre simptomele se numara dureri articulare, dureri de cap, deshidratare și greața. In unele cazuri, au fost raportate erupții cutanate raspandite pe picioare…