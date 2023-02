Stiri pe aceeasi tema

- Un cetațean italian pe numele caruia fusese emis un mandat european de arestare dupa ce a comis o crima a fost gasit in Arad. Avea la el un cuțit, cel mai probabil arma crimei, a anunțat Poliția Romana.

- Un cetatean italian care si-ar fi ucis cu un cutit prietenul din copilarie, in Italia, a fost prins in Romania, in judetul Arad. El intentiona sa ajunga in Ucraina, unde spera sa i se piarda urma. Barbatul urmeaza sa fie extradat in Italia. Potrivit anchetatorilor, barbatul, Michael Alessandrini, are…

- Un cetațean italian, banuit de comiterea unui omor pe teritoriul Italiei a fost prins in județul Arad. Italianul a fost depistat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Arad. Acesta voia sa fuga in Ucraina, au transmis reprezentanții IPJ Arad. Crima de care este acuzat cetațeanul…

- Un cetatean italian care si-ar fi ucis cu un cutit prietenul din copilarie, in Italia, a fost prins in Romania, in judetul Arad. El intentiona sa ajunga in Ucraina, unde spera sa i se piarda urma. Barbatul urmeaza sa fie extradat in Italia, potrivit news.ro.Potrivit anchetatorilor, barbatul, Michael…

- Un cetațean italian banuit de comiterea unei crime in Italia a fost prins de polițiștii aradeni. El este acuzat de autoritațile italiene de uciderea victimei sale prin aplicarea mai multor lovituri de cuțit, in noaptea de 20/21 februarie, la Pesaro, in Italia, dupa care a fugit in Romania. „La data…

- Comunicat IPJ. La data de 22 februarie a.c., in baza unei solicitari formulate de autoritațile italiene, a fost desfașurata o acțiune coordonata de Serviciul Urmariri... The post Italian suspectat de crima, prins la Arad appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Procurorii Parchetului de pe langa tribunalul Brașov au anunțat luni seara reținerea pentru 24 de ore unui barbat, suspect in cazul dublei crime din Șimon. Acesta era var cu tanarul pe care l-a ucis.

- Cetațeanul afgan, care ar face parte din Mișcarea Talibana, și care a evadat din Centrul de Cazare a Strainilor din localitatea Horia, a fost prins de forțele de ordine. Barbatul a fost gasit in apropierea localitații Curtici, ascuns in vegetație, informeaza IPJ Arad.