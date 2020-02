Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat suparat ca a luat prea multe amenzi și-a incendiat mașina, marți, in fața sediului Poliției Rutiere Constanța. Barbatul de 33 de ani a protestat astfel fața de sancțiunile acordate de...

- Ieri, in zona Garii CFR din municipiul Constanta, un echipaj al Politiei Rutiere Constanta a actionat pentru prevenirea evenimentelor rutiere in care sunt implicati pietonii. Conform unor imagini video postate pe grupul de Facebook "Radare amp; Filtre Constantaldquo;, un cetatean a traversat strada…

- La data de 8 februarie a.c., ora 01.40, polițiștii din municipiul Adjud au urmarit un autoturism care nu s-a conformat semnalului regulamentar de oprire efectuat de polițiștii rutieri. Dupa aproximativ 700-800 metri, conducatorul autoturismului a pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat…

- La data de 8 februarie a.c., ora 01.40, polițiștii din municipiul Adjud au urmarit un autoturism care nu s-a conformat semnalului regulamentar de oprire efectuat de polițiștii rutieri. Dupa aproximativ 700-800 metri, conducatorul autoturismului a pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat…

- Un sofer din Botosani s-a izbit direct in masina de Politie Rutiera care monitoriza traficul. Barbatul avea o viteza atat de mare incat a rasturnat masina de politie direct in sant. Un comisar de Politie care scria o amenda in masina a fost ranit si dus la spital.

- Politistii locali din cadrul Serviciului Siguranta Rutiera si politistii de la ordine publica au aplicat 4.116 de sanctiuni contraventionale in suma de peste 1.116.000 de lei si 3.637 puncte penalizare.

- Un accident de circulație a avut loc ieri dimineața, in jurul orei 10:35, pe strada Traian Vuia din Cluj-Napoca. Din primele informații, un șofer in varsta de 70 de ani, din municipiul Dej, a accidentat o femeie in varsta de 44 de ani, din comuna Frata, care traversa regulamentar strada. Oamenii legii…

- Un cahulean la volanul unui automobil de model Opel a fost stopat azi, 12 decembrie, de catre polițiștii din Cahul și documentat pentru conducere în stare de ebrietate. Dupa ce a fost testat cu aparatul Drager și depistata încalcarea normei legale de alcool în aerul…