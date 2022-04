Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat și fiica lui au fost uciși cu zeci de lovituri de cuțit. Principalul suspect este chiriașul, iar acesta a fost reținut. Chriașul a marturisit ca motivul pentru care i-a omorat pe cei doi a fost faptul ca voiau sa il dea afara din casa. Barbatul nici nu a mai stat pe ganduri și i-a injunghiat…

- O femeie in varsta de 51 ani, din localitatea Garcina, a fost ucisa cu mai multe lovituri de cutit de sotul ei.Crima s a produs vineri seara, 18 februarie, pe fondul consumului de alcool.La data de 18 februarie a.c., in jurul orei 20.30, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Garcina au fost…

- La peste 60 de ani, un satean din Manjesti va face cunostinta cu penitenciarul. Acesta a fost condamnat de Tribunal dupa ce si-a ucis cu numeroase lovituri de cutit, chiar un prieten din copilarie. Crima a fost savarsita ca urmare a unui conflict spontan pornit de la o sticla de vin. Gavril Agape si…

- Potrivit relatarilor martorilor, femeia in varsta de 32 de ani ar fi fost lovita cu un cuțit de mai multe ori in zona inimii si a feței chiar de fostul iubit, care ar fi pandit momentul ca ceilalți trei copii sa plece de acasa.Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic, decat sa constate…