- Un barbat din Australia a decis sa-și insceneze propria rapire, pentru a se bucura de o noapte petrecuta alaturi de amanta. Nu s-a gandit insa ca soția lui va suna la poliție, speriata ca barbatul ei a pațit ceva. Din pacate pentru acesta, planul a eșuat iar acum este obligat sa plateasca despagubiri…

- Un barbat din Dapto, Australia, care și-a inscenat propria rapire pentru a petrece Revelionul cu amanta, va trebui sa despagubeasca poliția pentru timpul și resursele folosite in operațiunea de cautare.

- La data de 20 septembrie 2023, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti Serviciul pentru Protectia Animalelor au retinut un barbat, in varsta de 62 de ani, fata de care sunt efectuate cercetari intr un dosar penal privind savarsirea infractiunii de ucidere a animalelor cu intentie…

- Un barbat din Florida extrem de ingrijorat pentru viața lui și a familiei, dupa ce el și soția lui, dar și copilul lor in varsta de doar cateva luni, au inceput sa se simta foarte rau, sa aiba amețeli, varsaturi și sa le cada parul, a avut intr-un final ideea de a monta o camera ascunsa la ușa de la…

- Deși fenomenul consumului de droguri e scapat de sub control, autoritațile ascund adevarul, testand mai puțini șoferi, acuza sindicaliștii din Poliție. Aceștia reclama grave probleme privind dotarea agenților cu aparate pentru depistarea substanțelor psihoactive. Citește și: Barbat prins sub tractor,…

- Vlad Pascu a ajuns, in ultimele zile, un personaj cunoscut de foarte mulți oameni, iar prietenii lui și cei care doar au auzit de el știu ce obiceiuri are. Au aparut noi detalii in cazul șoferului drogat, care a omorat 2 persoane in Vama Veche. Pe cine a sunat Vlad Pascu in timp ce se afla la Poliție.…

- Un roman din UK care și-a ucis intr-un mod brutal soția, dupa care s-a uitat un timp liniștit la televizor, apoi a chemat poliția, a fost gasit vinovat de crima și risca inchisoare pe viața.

- Autoritatile australiene au eutanasiat 45 de balene-pilot care au esuat in masa pe o plaja din statul Australia de Vest, informeaza joi DPA.Aceste cetacee faceau parte dintr-un grup de 97 de balene care au esuat marti in Cheynes Beach, o plaja situata la aproximativ 450 de kilometri sud-est de orasul…