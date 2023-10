Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul a fost reținut de procurorii bihoreni, dupa ce a pretins ca lucreaza in cadrul Serviciului Roman de Informatii (SRI) si ca poate angaja pe cineva in aceasta institutie. El a primit peste 9.000 de euro de la un denuntator, care dorea sa se angajeze in cadrul SRI, potrivit News.ro.Potrivit Reprezentanților…

- Un barbat a fost retinut de procurorii bihoreni, dupa ce a pretins ca lucreaza in cadrul Serviciului Roman de Informatii (SRI) si ca poate angaja pe cineva in aceasta institutie. El a primit peste 9.000 de euro de la un denuntator, care dorea sa se angajeze in cadrul SRI, scrie News.ro

- Un barbat care a pretins ca lucreaza la SRI și i-a cerut unui alt barbat 10.000 de euro ca sa ii inlesneasca angajarea in instituție a fost reținut de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor, joi s-a dispus punerea in miscare…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Timișoara – Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii DIICOT Timișoara, au efectuat miercuri percheziții domiciliare, in județul Timiș, la o persoana banuita de trafic de droguri de risc. „Din cercetarile efectuate a reieșit ca, in cursul…

- La data de 29 august, ca urmare a activitatilor investigative derulate de polițiștii Inspectoratului General al Poliției Romane – Directia de Combatere a Criminalitatii Organizate si structurile subordonate, cu sprijinul de specialitate al Serviciului Roman de Informatii, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T.…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul București a pus in mișcare acțiunea penala și au luat masura reținerii fața de un barbat cercetat pentru comiterea infracțiunii de tentativa de omor. Inculpatul a plimbat o persoana pe capota mașinii aproximativ 2 kilometri.

- Utilaj feroviar deraiat pe calea ferata (la ieșirea din Roșiorii de Vede spre Draganești de Vede). O victima se afla in stare de inconștienta, in stop cardiorespirator, a anunțat ISU Teleorman. Citește și: Barbat de 32 de ani mort de infarct, tratat cu algocalmin la Spitalul Urziceni Este vorba despre…