- Deputatul PNL de Timiș Ben Oni Ardelean a fost prins baut la volan, luni seara, de un echipaj al Poliției Rutiere din Capitala. El a primit amenda și i-a fost suspendat permisul de conducere pentru trei luni de zile. Luni seara, dupa ora 22, un agent de circulație a oprit mașina deputatului PNL in Piața…

- Prefectul Capitalei Alin Stoica a anunțat ca sambata va avea loc o sedinta online a Comitetului Municipal pentru Situatii de Urgenta, pentru a prelungi masurile luate in Bucuresti, care expira in noaptea de 24 aprilie. In schimb, orașele Popești-Leordeni, Voluntari, Pantelimon și comuna Domnești ies…

- Capitala este inconjurata de gunoaie, mii de tone de deșeuri sunt depozitate ilegal pe terenuri virane și de-a lungul Centurii Bucureștiului. Este un adevarat focar de infecție pentru oamenii care locuiesc in zonele din apropiere. Sunt aruncate de la deșeuri menajere și materiale de construcții pana…

- Un barbat din București, care vindea teste negative de COVID-19 false, a fost ridicat de politisti, fiind acuzat de fals material in inscrisuri oficiale. “Din datele și probele administrate in cauza, in perioada februarie – aprilie 2021, de catre polițiștii Serviciului Investigații Criminale a rezultat…

- Polițiștii au descins, joi, la noua adrese din Capitala, mai multe persoane fiind acuzate ca au folosit ordine de plata falsificate, pentru a achiziționa aproape un milion de maști de unica folosința. Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Sector 6, sub supravegherea Parchetului de pe…

- Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, vrea majorarea amenzilor pentru vehiculele si remorcile parcate pe spatiile verzi. Proiectul de hotarare va fi luat in discuție in sedinta Consiliului Local din 30 martie. Recent, edilul Sectorului 6 a fost amendat de Poliția Locala tocmai pentru ca și-a lasat mașina…

- Traficul a fost oprit, marți dimineața, pe centura Buzaului, dupa ce o autoutilitara a luat foc, in urma impactului cu un TIR, iar o persoana a fost grav ranita. Potrivit Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane, accidentul a avut loc la ieșire catre municipiul Ploiești, județul…

- Unitatea mobila ATI de la Institutul Marius Nasta a inceput sa degaje fum, dupa ce un ventilator ar fi produs o flama deschisa. Mai multe mașini de pompieri și ambulanțe erau prezente, au venit la Institutul „Marius Nasta” din Capitala, unitate COVID, unde alerta a fost data la 22:24. Au intervenit…