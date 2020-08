Stiri pe aceeasi tema

- Un turist din judetul Giurgiu, care era depistat pozitiv cu COVID-19, cu refuzul internarii in spital, avand masura izolarii la domiciliu, a fost depistat de jandarmi la cota 1000 Sinaia, unde se afla la picnic cu alte doua familii, au informat, duminica, reprezentantii IJJ...

- Un echipaj de ambulanța și unul de la poliție au intervenit marți seara pe strada Trandafirilor din Gherla, in zone pieței agro-alimentare. Un barbat care revenise din Anglia și care in mod normal trebuia sa intre in izolare la domiciliu, impusa de prevenirea imbolnavirii cu Covid-19, a fost preluat…

- Potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei transmis AGERPRES, marti, in jurul orei 12,00, un echipaj al Brigazii Rutiere a oprit in trafic pe o strada din Sectorul 2 un autoturism inregistrat de aparatul radar avand viteza de 104 km/h. "Soferul, un barbat de 35 de ani, a fost sanctionat contraventional…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca polițiștii continuă să acționeze integrat, împreună cu celelalte structuri cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice, pentru prevenirea și combaterea răspândirii COVID -19. In ultimele 24 de ore au fost verificate 1.453 de persoane,…

- Presedintele Consiliului Judetean Botosani, Costica Macaleti, s-a izolat la domiciliu dupa ce a intrat in contact cu seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, colonelul Cristian Amarandei, care a fost confirmat cu COVID-19."Luni a fost si a semnat niste acte ale CJSU, iar cei de la DSP mi-au…