- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au descoperit la ieșirea din țara un permis de conducere fals, prezentat la control de un maramuresean, in varsta de 30 de ani. Marti, 05 aprilie a.c., in jurul orei 13.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat…

- In data de 4 aprilie, in jurul orei 09.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru a intra in Romania un barbat in varsta de 36 de ani, domiciliat pe raza judetului Maramures. La verificari, oamenii legii au constatat ca acesta este cautat de autoritațile din Romania, pe numele…

- Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Petea au identificat și predat autoritaților competente un barbat cautat de autoritațile din Romania, pentru infractiuni la regimul circulatiei. In data de 4 aprilie a.c., in jurul orei 09.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru a intra…

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.F. Petea, judetul Satu Mare, au identificat și predat autoritaților competente un satmarean cautat de autoritațile din Romania, pentru infracțiuni la regimul circulatiei. Luni, 21 martie a.c., in jurul orei 08.00, in Punctul de Trecere al Frontierei Petea s-a prezentat…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au depistat la controlul de frontiera si indisponibilizat pentru continuarea cercetarilor un autoturism marca BMW X6, an de fabricatie 2009, care figureaza in bazele de date ca fiind furat din Italia.

- Polițiștii de frontiera satmareni au identificat și predat autoritaților competente un cetațean roman, cautat de autoritațile din tara noastra pentru savarsirea infracțiunii de lovire si alte violente. In data de 12 februarie a.c., in jurul orei 18.00, in Punctul de Trecere al Frontierei Petea s-a…

- Politistii de frontiera din cadrul STPF Satu Mare impreuna cu lucatori din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au depistat ascunsi intr-un microbuz trei cetațeni din Egipt, pe care soferul, un cetațean roman, din Maramures, intentiona sa-i treaca ilegal in Ungaria. In data de 4 februarie…

- Polițiștii de frontiera satmareni au depistat, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea si pe comunicatia Urziceni-Urziceni Padure, mai multe persoane cu documente false – trei permise de conducere si o carte de identitate. Patru persoane sunt cercetate penal pentru faptele savarsite. In aceasta dimineata,…