Un bărbat, împuşcat mortal la o partidă de vânătoare autorizată în Arad Un barbat a murit, sambata seara, dupa ce a a fost impușcat accidental de partenerul sau la o partida de vanatoare autorizata din judetul Arad. Cei doi se aflau pe fondul de vanatoare din extravilanul localitații Sintea Mare. Un tanar vanator de 21 de ani nu ar fi asigurat corespunzator pușca, arma s-a descarcat accidental, […] The post Un barbat, impuscat mortal la o partida de vanatoare autorizata in Arad appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

