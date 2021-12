Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 51 de ani, din Bihor, a fost ucis cu lovituri de cutit de catre un coleg de munca, dupa o cearta intre cei doi pornita de la faptul ca victima ar fi avut de recuperat de la agresor suma de 60 de lei. Potrivit procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor, crima a avut…

- Un barbat și-a injunghiat mortal prietenul, in Bihor, dupa ce s-au certat din cauza unei datorii de 60 de lei. Criminalul a sunat apoi la Poliție. Conform Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor, o crima s-a produs in noaptea de marți spre miercuri. C.P.B. era agresat verbal de un alt barbat,…

- Un barbat in varsta de 51 de ani, din Bihor, a fost ucis cu lovituri de cutit de un coleg de munca, dupa o cearta pornita de la faptul ca victima ar fi avut de recuperat de la agresor suma de 60 de lei.Crima a avut loc in noaptea de marti spre miercuri, 29 decembrie, intr o locuinta in care erau cazati…

- Un tanar este acuzat ca și-a sugrumat mama. Incidentul a fost anunțat la numarul unic de urgența 112 chiar de fratele suspectului. Tanarul a fost arestat preventiv. Incidentul a avut loc sambata, in comuna Petriș din județul Arad. Potrivit polițiștilor, un barbat a sunat la 112 anunțand ca fratele sau…

- Crima in vestul țarii: In seara de 2 decembrie polițiștii aradeni au fost sesizați, prin apel 112, despre prezența cadavrului unui barbat, intr-o ferma din extravilanul localitații Sagu.

- Crima in vestul țarii: In seara de 2 decembrie polițiștii aradeni au fost sesizați, prin apel 112, despre prezența cadavrului unui barbat, intr-o ferma din extravilanul localitații Sagu.

- Un scandal s-a produs vineri seara, in Arad, dupa ce un barbat l-a injunghiat pe altul și a tras doua focuri de arma spre el. Victima a primit ingrijiri medicale. Poliția Arad a afost sesizata prin apel la 112 despre un scandal pe Aleea Borsec, din Arad. „In urma investigațiilor a reieșit ca un barbat…