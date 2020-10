Stiri pe aceeasi tema

- Dubla tragedie in familia unor sateni din Valcea, din Oltenia de sub munte. Un localnic din Tomsani nu s-a putut impaca cu gandul ca sotia i-a murit, rapusa de Covid-19, si si-a pus capat zilelor.

- Alte 13 persoane au decedat din cauza virusului pandemic Covid-19. Despre aceasta a anunțat Ministerul Sanatații intr-un comunicat de presa. Potrivit datelor, cea mai tanara victima este un barbat de 38 de ani, care mai suferea de insuficiența hipotalamo-hipofizara decompensata.

- A fost inregistrat un nou deces al unui pacient cu COVID-19, in județul Alba. Este vorba despre un barbat de 73 de ani, din Jidvei, cu multiple afecțiuni. Deces 73: Barbat, 73 de ani, din Jidvei, confirmat in 30.09, internat in data de 01.10, decedat in 03.10, comorbiditati: HTA, IVS, diabet zaharat…

- Un nou deces al unui pacient confirmat cu COVID-19 a fost inregistrat in județul Alba. Este vorba despre un barbat de 75 de ani, din comuna Hoparta, cu multiple afecțiuni. Deces 72: Barbat, 75 de ani, din Hoparta, confirmat in 1.10.2020, la Spitalul Județean de Urgențe, la ATI, decedat in 2.10.2020,…

- Un nou deces al unui pacient cu COVID-19 a fost inregistrat in județul Alba. Este vorba despre un barbat de 80 de ani, din Jidvei, cu multiple afecțiuni, decedal la Spitalul Municipal din Blaj. Deces 69: Barbat, 80 de ani, din Jidvei, confirmat in 26.09.2020, internat la Spitalul Municipal Blaj, in…

- 26 de cazuri nou confirmate si 2 decese din cauza coronavirusului, in ultimele 24 de ore, in Arges. Astazi, 30 septembrie, ora 9.00, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Argeș, Instituția Prefectului – Județul Argeș informeaza ca situația epidemiologica se prezinta astfel: persoane…

- Direcția de Sanatate Publica Gorj a inregistrat in ultimele 24 de ore alte 3 decese din cauza coronavirusului. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 522 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata;1834 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 1661 persoane…

- O femeie de 41 de ani din orasul timisean Jimbolia a fost omorata in noaptea de marti spre miercuri, intr-o anexa a locuintei. Autorul crimei a fost sotul femeii, care s-a sinucis dupa comiterea faptei.