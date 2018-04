Stiri pe aceeasi tema

- O femeie aflata in impas a incercat sa se sinucida prin inecare. Ieseanca, in varsta de 58 de ani, din Lunca Cetatuii, a fost scoasa din fantana de pompieri si a fost resuscitata de un echipaj de terapie intensiva de la SMURD. Victima se afla in stop cardio-respirator cand a ajuns la suprafata. Pacienta…

- O adolescenta in varsta de 14 ani din Barlad s-a aruncat de la etajul trei al blocului in care locuia si a ajuns in stare grava la spital. Medicii au reusit sa o stabilizeze, dar in continuare situatia este delicata.

- Un barbat de 47 de ani se afla in coma Glasgow 6 puncte dupa ce a intrat cu autoturismul in spatele unui excavator. Accidentul a avut loc ieri, in jurul orei 15.45, pe drumul național 2M, la ieșire din Odobești spre Focșani.Aseara, in jurul orei 19.30, purtatorul de cuvant al Spitalului…

- Incidentul s-a produs miercuri seara, iar, la ora transmiterii stirii, baiatul de patru ani se afla la terapie intensiva. Medicii au reusit sa-l stabilizeze, dar copilul a ramas sub supraveghere, scrie Mediafax. Potrivit unor surse din cadrul unitatii medicale, baiatul din Focsani a ajuns…

- Andrei Muscalu, tanarul de 22 de ani, din Buzau, care și-a ucis aseara unchiul și a ranit-o grav pe matușa sa, nu se afla in arestul poliției. El a fost internat la Spitalul de Neuropsihiatrie de la Sapoca, urmand ca specialiștii sa stabileasca daca acesta a avut discernamant in momentul savarșirii…

- Barbatul are aproximativ 68 de ani. Din primele informatii, barbatul s-ar fi aruncat intentionat in Dambovita, nefiind vorba despre un accident. Un trecator a sunat la 112, iar imediat la fata locului au ajuns pompierii, scafandrii si un echipaj SMURD. Barbatul a fost ascos din apa in stare…

- Barbatul a fost vazut de un localnit aflat pe mal cazand in apa inghetata a lacului de acumulare Dridu. Acesta a sunat imediat la 112 și, in cel mai scurt timp, au plecat spre locul evenimentului salvatorii de la Detașamentul Urziceni cu barca și ambulanța SMURD, o echipa medicala de la Serviciul…