Un barbat din Singapore, suparat ca o femeie nu a vrut sa aiba o relație cu el, a decis sa o dea in judecata pentru ca i-a provocat suferința. Barbatul, pe numele K. Kawshigan, și Nora Tan, femeia data in judecata, in 2016. Deși el iși dorea sa aiba o relație de amor, femeia l-a vazut ca pe un prieten, potrivit The Straits Times. Kawshigan a crezut mult timp, pana in 2020, ca relația lor este una mai mult decat o amiciție, pentru ca pentru el era „cea mai apropiata” prietena. S-a suparat atunci cand Nora Tan a vrut sa reduca timpul petrecut impreuna, pentru ca ea a considerat ca era important…