Un bărbat din Munții Apuseni și-a bătut mama și sora. Polițiștii au fost chemați să intervină prin 112 In seara zilei de 15 iulie 2022, in urma unui apel prin 112, polițiștii din Campeni au intervenit la o locuința din oraș de unde a fost semnalat faptul ca o persoana se manifesta violent. Din primele cercetari, a rezultat ca, pe fondul unor discuții contradictorii și al consumului de alcool, un barbat de 59 de ani și-ar fi amenințat mama și sora, le-ar fi agresat și ar fi distrus bunuri din locuința. Fața de barbat, polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu, pentru o perioada de 5 zile și au intocmit dosar penal, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de violența in familie, distrugere… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

