Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 32 de ani, din judetul Buzau, implicat intr-un accident de circulatie produs in judetul Ialomita si soldat cu pagube materiale, a fost depistat pozitiv la canabis, informeaza IPJ Ialomita, potrivit Agerpres.. Joi, in jurul orei 21,00, politistii rutieri au fost sesizati…

- Oamenii din comuna spun ca banca respectiva este locul de adunare al unor femei care locuiesc pe aceeași strada. Imaginile au fost postate pe o rețea de socializare de secretarul comunei Smeeni. El este și cel care le-a dat imaginile polițiștilor. Acum, barbatul care a manjit banca este cautat de oamenii…

- Un barbat de 31 de ani, din Germania, in timp ce conducea un autoturism pe direcția Cluj – Oradea, pe un sector de drum drept, pe fondul neatenției in conducere, a patruns pe sensul opus de circulație și a intrat in coliziune frontala cu un autobuz care tracta o remorca, condus regulamentar, din sens…

- Un carambol produs vineri pe DN 1B, in zona Sahateni, la intersecția cu drumul județean 205 D, catre satul Fințești, s-a soldat cu ranirea a doua persoane. In coliziune au fost implicate un camion și doua autoturisme. In timp ce conducea un autoturism pe direcția Mizil catre Buzau, o șoferița de 70…

- Doua cutremure cu magnitudini de 3 si, respectiv, 3,3 pe scara Richter s-au produs duminica dimineata in zona seismica Vrancea, primul fiind localizat in judetul Buzau, iar cel de-al doilea in Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului…

- Un barbat de 78 de ani din judetul Neamt a murit, vineri, dupa ce a fost luat o viitura produsa in localitatea Almas, el fiind scos de pompieri din apa si supus manevrelor de resuscitare, insa fara rezultat. In judetul Bacau, este cautata o persoana care a cazut in apa dupa ce podetul pe care se afla…

- Un vrancean a fost amendat de un echipaj al Poliției Locale, dupa ce a fost surprins cu brațele pline de flori, dar au aflat ca acestea au fost smulse de pe domeniul public, in zona centrala a orașului Buzau. „Cand vrei sa dai o pata de culoare unei zile mohorate ar trebui sa te duci sa iți cumperi…