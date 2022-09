Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 50 din Germania si-a bagat familia in spital dupa ce a vrut sa faca economie la energia electrica. Acesta a facut un gratar in casa pentru a se incalzi, insa sotia si nepotul lui s-au intoxicat cu monoxid de carbon.

- Un profesor, in varsta de 34 de ani, din orașul Birlenbach, Germania, a inceput in luna aprilie sa creasca un dovleac pentru un concurs din Kaiserslautern, iar zilele trecute, cand a recoltat uriașa leguma, ea cantarea aproape 600 de kilograme.

- Bjorn Dietrich, un profesor in varsta de 34 de ani din orașul Birlenbach, Germania, a inceput in luna aprilie sa creasca un dovleac pentru un concurs din Kaiserslautern, iar zilele trecute, cand a recoltat uriașa leguma, ea cantarea aproape 600 de kilograme.

- Sunt albe, dense si de marimea unor bostani. Ciuperci cum nu s-au mai vazut au aparut peste noapte in gospodaria unui gorjan, dupa ultima ploaie. Expresia a creste ca ciupercile dupa ploaie nu pare sa acopere suficient de mult ceea ce s-a intamplat intr-o gospodarie din Gorj. Dupa ultima ploaie, gradina…

- In noaptea de miercuri spre joi, polițiștii din Borșa au fost sesizați sa intervina la doua apeluri semnalate prin 112 cu privire la adresarea unor posibile amenințari cu uz de arme, in urma unor conflicte la doua imobile. In unul dintre cazuri, o femeie de 35 de ani din oraș și-ar fi amenințat soțul…

- Un nou caz de variola maimuței in Romania. Un barbat din Craiova, in varsta de 33 de ani, s-a infectat. Acesta s-a intors recent din Germania și a mers la spital cu leziunile care sunt specifice bolii, iar infecția a fost confirmata.

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) l-au chemat la audieri pe ministrul Agriculturii, Petre Daea. Petre Daea a fost citat și este așteptat vineri la DNA. El va fi audiat in calitate de martor. Daea a fost chemat pentru a da declarații in dosarul in care a fost pus sub acuzare fostul ministru…

- Poliția germana a anunțat ca a reținut un barbat suspectat ca a lasat un cap uman in fața tribunalului districtual din Bonn, marți dimineața. Un cadavru fara cap a fost gasit la cateva sute de metri distanța, in raul Rin, au mai spus anchetatorii, potrivit CNN . Suspectul in varsta de 38 de ani este…