Un bărbat din Fălești își va petrece următorii 10 ani după gratii: Și-a snopit în bătaie mama, ulterior decedând în drum spre spital Un barbat din orașul Falești a fost condamnat la 10 ani de inchisoare, dupa ce și-a snopit in bataie mama, ulterior victima decedand in drum spre spital, transmite TVN.md . Tragedia s-a produs acum doua luni, in seara zilei de 4 iunie. In timp ce se afla la domiciliu, intre inculpat și mama acestuia de 65 de ani s-a iscat o cearta, in urma careia barbatul i-a aplicat victimei multiple lovituri cu pumnii și picioarele. Femeia a fost batuta de fiul ei chiar in propria casa. Dupa incident aceasta a chemat un taxi și s-a dus la sora sa in satul Calinești, din raionul Falești. Deoarece se simțea rau… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din raionul Florești a fost condamnat la 10 ani de inchisoare cu ispasirea pedepsei in penitenciar de tip inchis, dupa ce a snopit in bataie cumnatul, cel din urma decedand la scurt timp la spital. Sentința a fost pronunțata marți, 1 august, de magistrații Judecatoriei Soroca. Potrivit materialelor…

- Un barbat in varsta de 48 de ani, recunoscut vinovat pentru omor, a fost condamnat la 12 ani de inchisoare, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip inchis. Potrivit Procuraturii Generale (PG), inculpatul i-a aplicat amicului sau de pahar multiple lovituri, inclusiv in zona capului, cu o cheie multifuncționala…

- Un barbat de 48 de ani a fost condamnat la 12 ani de inchisoare, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip inchis, pentru omor. Sentința a fost pronunțata de Judecatoria Balți, sediul Falești. Aceasta nu este definitiva și poate fi contestata cu apel la Curtea de Apel Balți, in termen de 15 zile.

- Un minor in varsta de 17 ani a fost condamnat la 8 ani de pușcarie. Procurorii au reușit sa demonstreze implicarea acestuia in 33 de episoade de furt, dar și o rapire de automobil. Acesta a ajuns in vizorul poliției in luna august 2021, atunci cand impreuna cu un amic de-al sau ar fi rapit un automobil…

- Un tanar de 27 de ani a fost condamnat pentru omor savarșit cu deosebita cruzime și trecere ilegala a frontierei de stat, stabilindu-i-se o pedeapsa sub forma de inchisoare pe un termen de 14 ani, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip inchis, scrie TV8. Astfel, in cadrul urmaririi penale, procurorii…

- Locuitorii orașului Falești au ramas ingroziți dupa ce au aflat de isprava unui tanar in varsta de 34 de ani care și-a ucis cu cruzime propria mama. Vecinii spun ca nu-și pot reveni din starea de șoc de cand au aflat despre crima și presupun ca bautura l-ar fi impins pe barbat la acest pas. Femeia a…

- O femie, in varsta de 65 de ani, a murit dupa ce a fost batuta de porpriul fiu, de 34 de ani. Cazul ingrozitor a avut loc, aseara, in orașul Falești.Potrivit poliției, suspectul, fiind in stare de ebrietate, a mers acasa la mama sa.

- O femeie in varsta de 44 de ani, din raionul Edineț, a fost condamnata la 13 ani de inchisoare pentru ca și-a omorat concubinul. Inculpata iși va ispași pedeapa in penitenciar de tip inchis. Sentința a fost pronunțata de Judecatoria Edineț, sediul Central. Potrivit procurorilor, tragedia a avut loc…