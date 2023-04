Un bărbat din Fălești a încercat să mituiască angajații MAI. Învinuitul și-a recunoscut vina Un barbat in varsta de 32 de ani, originar din Falești, este invinuit de corupere activa, dupa ce a incercat sa mituiasca angajații MAI. Procurorii i-au inaintat invinuirea pe faptul ca in martie 2023, aflandu-se in nemijlocita apropiere a automobilului de serviciu al poliției, parcat pe partea dreapta a traseului M5 km 153 satului Glinjeni, raionului Falești, le-a propus mijloace banesti in suma de 400 lei, ca ultimii sa renunțe la intocmirea procesului-verbal cu privire la contravenție, scrie Realitateaa.md. Invinuitul și-a recunoscut integral vinovația pentru fapta de care a fost acuzat. In… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

