Un bărbat din Dolj, împușcat de polițiști, după ce a încercat să atace echipajul cu o sapă Un barbat din comuna Giubega, județul Dolj, a fost impușcat sambata de polițiști in picior, dupa ce individul i-a amenințat pe polițiști cu o sapa. Individul a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale, au transmis reprezentanții IPJ Dolj.Incidentul a avut loc azi in comuna Giubega din Dolj, cand un echipaj din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Giubega a fost chemat chiar de soția barbatului. Aceasta l-a reclamat pentru ca se comporta agresiv. In momentul in care agenții au ajuns la fața locului, barbatul a inceput sa se manifeste violent.„La fata locului s-a deplasat o echipa formata… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din judetul Dolj si fiul sau au sesizat politistii despre faptul ca au fost agresati de alti trei barbati. In urma altercatiei, toate cele cinci persoane implicate au ajuns la spital pentru ingrijiri medicale. Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj a transmis, marti, ca politistii Sectiei…

- Un barbat din judetul Dolj si fiul sau au sesizat politistii despre faptul ca au fost agresati de alti trei barbati. In urma altercatiei, toate cele cinci persoane implicate au ajuns la spital pentru ingrijiri medicale, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un copil a decedat inecat si altul a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale dupa ce noaptea trecuta au cazut in albia insulei de agrement Bacau, a informat duminica ISU. Potrivit sursei citate, unul dintre minori a fost identificat, avand varsta de 11 ani, din Bacau, si a fost transportat…

- La data de 17.07.2022, in jurul orei 14:37, polițiștii Secției 10 Poliție Rurala Maciuca au fost sesizați prin apel SNUAU 112 de catre un barbat cu privire la faptul ca in localitatea Diculești se afla un incendiu in desfașurare la o cultura de grau. Cu ocazia deplasarii la fața locului și din primele…

- Un tanar de 14 ani a fost atacat si injunghiat de un minor, tot de 14 ani, in urma unei altercatii izbucnite luni dupa-amiaza, in apropierea Salii Polivalente din Craiova. Agresorul a fugit, iar pana ieri nu fusese prins de politisti. Cei doi minori ar fi colegi la un club de box. Potrivit oamenilor…

- Incident șocant petrecut in aceasta dupa-amaiaza intr-o zona circulata din Craiova. Un copil de 14 ani a fost injunghiat de un alt copil, care apoi a fugit. Polițiștii il cauta pe autorul faptei. Incidentul a avut loc astazi, in jurul orei 17.20, in zona Salii Polivalente din Craiova. Un minor de 14…