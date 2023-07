Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul in varsta de 31 de ani a batut-o cu bestialitate pe sora bunicii sale, o femeie in varsta de 80 de ani, aceasta murind in urma leziunilor suferite. Ancheta a inceput dupa ce politistii Sectiei nr. 10 Politie Rurala Poiana Mare au fost sesizati, vineri, de un barbat de 47 de ani, din comuna…

- Barbatul din Poiana Mare care a ucis-o pe sora bunicii sale a fost reținut. Barbatul in varsta de 31 de ani care locuia cu femeia ucisa i-a aplicat acesteia mai multe lovituri cu un corp dur și cu un cuțit. In urma efectuarii necropsiei medico-legale, s-a stabilit ca moartea victimei, in varsta de 80…

- Noi detalii despre crima din Craiova comisa ziua in amiaza mare. Adolescentul de 17 ani acuzat ca a injunghiat doi tineri in Gradina Botanica din Craiova a fost retinut de politistii doljeni pentru 24 de ore. Fata de 14 ani a murit la scurt timp dupa agresiune. Tanarul de 20 de ani este in continuare…

- Un barbat de 43 de ani din comuna Desa, judetul Dolj, a fost retinut 24 de ore, fiind acuzat de loviri sau vatamari cauzatoare de moarte asupra unui membru de familie, dupa ce si-a batut tatal, in urma unui conflict, iar acesta a murit la spital o zi mai tarziu. Mama barbatului a fost cea care a sunat…

- Un barbat din Poiana Mare i-a provocat moartea tatalui dupa ce l-a lovit puternic in timpul unui conflict. Barbatul nu a murit pe loc, insa loviturile provocate de fiul sau cu un topor i-au adus moartea, la spital.„In seara zilei de 01 iunie, politisti din cadrul Sectiei nr.10 Politie Rurala Poiana…

- Trei tineri craioveni au fost reținuți de polițiști Secției 2, fiind banuiti de comiterea infracțiunii de furt calificat in forma continuata. Cei trei tineri au varste cuprinse intre 15 și 18 ani, toti din municipiul Craiova. Acestia sunt banuiti ca in perioada 25.07.2022 – 05.05.2023, ar fi sustras…

- Un craiovean a fost reținut, ieri, pentru 24 de ore, dupa ce a comis 4 infracțiuni rutiere. Polițiști din cadrul Sectiei 6 Craiova au reținut un barbat, de 56 de ani, din municipiu, dupa ce a comis 4 infracțiuni rutiere Barbatul a fost depistat pe 18 si 19 aprilie, in timp ce conducea pe strada Brestei,…