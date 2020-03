Un bărbat din Darova a fugit din izolare la domiciliu și a ajuns… în carantină Un barbat, in varsta de 30 de ani, din Darova, a incalcat masura izolarii la domiciliu impusa de autoritați pentru combaterea coronavirusului. G.A. s-a intors din Germania și trebuia sa stea im autoizolare la domiciliu pana in data de 30 martie, dar nu a ținut cont de interdicția de a ieși din casa. Luni, 23 martie, in jurul orei 18, a plecat la plimbare prin sat, dar a fost depistat de polițiști. Astfel, barbatul a fost plasat in carantina instituționalizata pentru inca 14 zile și a fost sancționat contravențional. Distribuie :TweetListareMai multEmailWhatsApp Telegram… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

