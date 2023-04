Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, un barbat de 65 de ani a fost gasit de jandarmii care efectuau controlul de securitate de la intrarea in Judecatoria Buhuși cu un cutit de dimensiuni generoase asupra sa. In momentul solicitarii accesului in instituție, jandarmii l-au intrebat daca are asupra sa obiecte interzise,…

- Un adolescent in varsta de 13 ani din Gherla a cazut luni seara de la etajul doi al uni bloc dar a scapat cu viața. Acesta a cazut pe copertina blocului care i-a mai atenuat din cadere. Baiatul a fost transportat de urgența la spital. Potrivit ISU Cluj, baiatul s-a oprit din cadere pe o [...] Articolul…

- Un barbat a intrat mascat intr-o casa de amanet și a atacat o angajata. A reușit sa fuga cu 4.000 de lei și sa se ascunda intr-o sala de pariuri, insa a fost prins repede de polițiști. La data de 04 martie a.c, un apel telefonic al unui barbat de 41 de ani, anunța polițiștii […] Articolul Un barbat…

- Politistii Sectiei Brusturoasa au efectuat, vineri, impreuna cu reprezentantii Garzii Forestiere Suceava si ai Ocolului Silvic Comanesti, trei perchezitii domiciliare la persoane din localitate suspectate de furt de lemne, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau. ‘Astfel, la imobilul…

- In saptamana aceasta, polițiștii din cadrul Postului de poliție Colți au depistat principalul banuit in cazul unui furt. Fapta a fost sesizata in ziua de 25 ianuarie a.c., de catre persoana vatamata, un barbat in varsta de 65 de ani, din Colți. Din cercetari s-a stabilit ca in luna ianuarie a.c., banuitul,…

- Momente de panica in comuna Horgești, județul Bacau, potrivit antena3.ro. Un individ a devenit spaima locuitorilor, dupa ce, in doar cateva ore, a spart o locuința, a incendiat o camera, a amenințat cu un cuțit o vanzatoare și a intrat inarmat cu o arma alba in sediul primariei. Totul a inceput luni…

- Astazi, in jurul orei 11:30, politistii au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe raza satului Mihaileni, in zona podului peste raul Crișul Alb. Politistii care s-au deplasat la fata locului au constatat faptul ca un barbat in varsta de 60 de ani, din comuna Crișcior,…

- Polițiștii orașului Sannicolau Mare au reținut ieri un barbat, in varsta de 31 de ani și o femeie, in varsta de 21 de ani, banuiți de talharie calificata. „In fapt, la data de 15 ianuarie 2023, polițiștii orașului Sannicolau Mare au fost sesizați, prin apel 112, de o femeie, cu privire la faptul ca,…